Milan, la passione non conosce limiti: allo stadio con tifosi non vedenti

L'account ufficiale del Milan ha postato su Twitter un servizio de Le Iene. I giornalisti del noto programma in onda su Italia 1, in collaborazione con il club rossonero, hanno portato allo stadio dei tifosi non vedenti per assistere a Milan-Napoli, per dimostrare come tutti possano godere di una partita allo stadio, grazie anche all'ausilio di un esclusivo servizio di audiodescrizione del match messo a disposizione dal club meneghino. Alcuni giocatori del Milan inoltre si sono prestati ad una sfida insolita e divertente: da bendati hanno sfidato l'AC Crema Non Vedenti.

Football: a passion beyond limits for our visually impaired fans



La passione non conosce limiti e i nostri tifosi non vedenti ne sono la prova #SempreMilan @redazioneiene pic.twitter.com/b5rH0OGWF5 — AC Milan (@acmilan) November 25, 2019