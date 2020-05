Milan, le immagini dell'allenamento odierno

Con un post sui propri canali social il Milan ha condiviso gli scatti dell'allenamento odierno della squadra. I giocatori rossoneri continuano la preparazione in gruppi separati.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Back to training after the one-day break <br>Si riparte, rossoneri di nuovo a Milanello <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/M8bsqPqz2i">pic.twitter.com/M8bsqPqz2i</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1260196902995361793?ref_src=twsrc%5Etfw">May 12, 2020</a></blockquote>