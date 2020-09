Milan , le immagini della vittoria contro il Monza: è la notte delle prime volte

Sui propri canali social il Milan ha pubblicato gli highlights della vittoria della squadra di Pioli sul Monza. Nell'amichevole di lusso a San Siro, in particolare, è stata la notte delle prime volte con i primi gol dei giovanissimi Maldini, Kalulu e Colombo oltre a quello di Calabria.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/MilanMonza?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MilanMonza</a> 4-1 <br>A night of first times at San Siro in our second friendly of the new season: watch the highlights <br><br>A San Siro è la notte delle prime volte. Gli highlights della seconda amichevole vinta <a href="https://twitter.com/hashtag/WeTheReady?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WeTheReady</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/c2pA1bKNLV">pic.twitter.com/c2pA1bKNLV</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1302359226858246144?ref_src=twsrc%5Etfw">September 5, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>