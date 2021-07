Milan, le prime immagini di Maignan e Giroud a Milanello

Intervenuto con un post sul proprio profilo Twitter, il Milan ha postato le prime immagini a Milanello di Maignan e Giroud. I due nazionali francesi quest'oggi hanno sostenuto il primo allenamento in gruppo con la squadra.

@_OlivierGiroud_ & @mmseize

First day with the rest of the lads

Il primo giorno con il resto del gruppo#SempreMilan pic.twitter.com/yKIFJvSLP2