Milan-Panathinaikos, l'arrivo dei rossoneri a Trieste

Questa sera il Milan scenderà in campo allo stadio Nereo Rocco di Trieste contro il Panathinaikos. Il match sarà visibile, fischio d'inizio alle 20.30, sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV. I rossoneri sono atterrati pochi minuti fa all'aereoporto di Trieste, ora inizierà il solito iter che si concluderà con l'arrivo allo stadio per la partita.