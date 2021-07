Milan, tanti auguri all'ex rossonero Jaap Stam!

Intervenuto con un post sui propri profili social, il Milan ha pubblicato gli auguri ad un ex rossonero: Jaap Stam. Il difensore olandese, con la maglia del diavolo, ha totalizzato 65 presenze, ha segnato due reti e ha vinto una Supercoppa Italiana. Quest'oggi Stam compie 49 anni e la redazione di Milannews.it si unisce agli auguri al giocatore.

The Dutch Rock turns 49! 🇳🇱

For your own sake, you should wish him a very happy birthday 😂



Jaap Stam compie 49 anni! 🇳🇱

Vi consigliamo di fargli gli auguri! 😂