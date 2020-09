Milan, Theo verso lo Shamrock Rovers: "Siamo pronti"

Giovedì 17 settembre il Milan volerà in Irlanda per affrontare lo Shamrock Rovers in una gara secca valida per il secondo turno preliminare di Europa League. I rossoneri, dopo le quattro amichevoli contro Novara, Monza, Vicenza e Brescia, stanno continuando ad allenarsi con impegno ed intensità a Milanello, come dimostra anche la foto pubblicata su Instagram da Theo Hernandez: "Siamo pronti".