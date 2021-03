Milanello, Davide Calabria prosegue con le terapie post operazione

Nei giorni scorsi l'operazione in artroscopia al ginocchio destro riuscita perfettamente, poi subito a Milanello per le terapie per avvicinare sempre di più il ritorno in campo. Davide Calabria sarà indisponibile per circa un mese, ma il terzino rossonero, come già ampiamente dichiarato sui suoi social, farà di tutto per tornare il prima possibile ed aiutare la squadra in questo finale di stagione. Anche oggi si è presentato a Milanello, come dimostra la sua storia su Instagram, per proseguire le cure e le terapie al ginocchio.