Milanello, ecco Ambrosini, Oddo e Pirlo: le immagini con Gattuso e la dirigenza

Tre ospiti speciali all'allenamento odierno del Milan. Al fianco di Gattuso, Leonardo, Maldini e Gazidis, si sono presentati a Milanello degli storici ex del calibro di Massimo Oddo, Massimo Ambrosini ed Andrea Pirlo. Queste le immagini condivise dal club rossonero:

Today we welcomed three special guests at Milanello ️

Oggi Ambrosini, Pirlo e Oddo sono tornati a Milanello per una visita speciale ️ pic.twitter.com/f8NG82VGMK