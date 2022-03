Milanello, i rossoneri si alternano in porta. Che parata di Leao: il video

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

I canali social del Milan hanno pubblicato un video che riprende i giocatori rossoneri in un'esercitazione tecnica a Milanello piuttosto particolare. Slalom tra le aste, giravolta e colpo di testa da media distanza per provare a fare gol: dopo il tiro, si va in porta in attesa che il prossimo compagno parta. Una situazione molto divertente, in cui spiccano gli interventi di Giroud e soprattutto di Leao, abile anche tra i pali. Di seguito il video.