On this day - 10/01/1990: Milan-Messina 6-0, la tripletta di rigore di Baresi

Esattamente 30 anni fa il Milan vinceva con un risultato tennistico sul Messina, un netto 6-0 sinonimo dello stile di gioco rossonero a dir poco travolgente. Questa partita, tuttavia, è da ricordare per l'incredibile tripletta di Baresi. L'eterno numero 6 mise a segno tre gol con tre calci di rigore e realizzò così l'unica tripla marcatura della sua carriera. Questi gli highlights pubblicati dall'account Twitter del Milan.

A sweet memory #OnThisDay for our beloved Franco Baresi!

31 years ago, today, his only hat-trick!



Un anniversario da record per il Piscinin!

Nel 1990 la sua unica tripletta in carriera #SempreMilan pic.twitter.com/AMdB3SYehp