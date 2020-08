On this day - 30/08/92, Milan-Parma 2-1: Massaro e van Basten regalano la seconda Supercoppa ai rossoneri

Sui propri profili social il Milan ha pubblicato gli highlights della gara tra Milan e Parma, match valevole per la Supercoppa Italiana del 1992. esattamente trent'anni fa, infatti, Van Basten e Massaro al termine di una partita vcombattuta contro gli emiliani regalavano ai rossoneri la seconda Supercoppa italiana nella loro storia.

#OnThisDay, 28 years ago, van Basten and Massaro led us to our 2nd Supercoppa! 🇮🇹



28 anni fa @MarcoVanBasten e Massaro ci consegnavano la nostra seconda Supercoppa Italiana 🇮🇹