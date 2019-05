Piatek e il primo anno in Italia: "Non avrei mai pensato di segnare 30 gol"

Attraverso Instagram, Krzysztof Piatek ha pubblicato questo messaggio alla fine della sua prima stagione in Serie A: "E così si chiude la mia prima stagione in Serie A. Prima di arrivare in Italia non immaginavo che avrei segnato 30 gol totali per le due squadre nelle quali ho avuto la fortuna di giocare. Neanche nei sogni più belli pensavo di poter diventare il capocannoniere della coppa, il terzo nella classifica del campionato. Ringrazio tutti per il grande supporto e per le emozioni che abbiamo vissuto insieme. Ora è tempo per un breve riposo e per dare il massimo alla Nazionale. Spero che la prossima stagione sarà ancora migliore!".