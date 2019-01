Piccinini su Gattuso: "La panchina del Milan se la merita tutta"

Sul suo profilo Twitter, il noto giornalista Sandro Piccinini ha speso parole d’elogio per il tecnico rossonero, Gennaro Gattuso: “Considerando la giovane età, un’esperienza non enorme, il travaglio societario, gli infortuni, le voci sui suoi successori e il caso Higuain bisogna riconoscere che Gattuso è uno che impara in fretta e ora la panchina del Milan se la merita tutta”.