Piccinini: "Tornare a commentare i rossoneri in Champions mi risveglia parecchi ricordi"

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Sandro Piccinini ha commentato lo sbarco del Milan sulla piattaforma Prime Video dove il celebre giornalista è impegnato nel ruolo di telecronista. Queste le sue parole: "Felice che i vertici di Prime Video abbiano scelto per la prossima partita di Champions League Milan-Porto. L’impresa è disperata, ma non si sa mai. E tornare a commentare il Milan in Champions mi risveglia parecchi ricordi…

