Pistocchi: "Il Milan ha dato quello che aveva, non poteva fare di più"

Maurizio Pistocchi, tramite il suo profilo Twitter, ha detto la sua sull’eliminazione del Milan in Champions League e sul match di ieri. Pistocchi ha scritto: “Il Milan ha dato quello che aveva, che non era molto: il Liverpool si è dimostrato superiore, tecnicamente e fisicamente, più veloce e organizzato. Peccato per la palla gol fallita da Kessie, che avrebbe potuto accendere gli ultimi minuti, ma il Milan non poteva fare di più”.

