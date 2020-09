Puma Awards, il Milan vince il “Kit Contest” con la prima maglia

Il Milan, come riportato dai profili social di PUMA (sponsor tecnico del club rossonero, ndr), ha vinto il secondo torneo "Kit Contest" con la prima divisa della stagione corrente. Al secondo posto, la terza divisa sempre della società di via Aldo Rossi. Una finale rossonera.

PUMA KIT CONTEST 2 - THE FINAL



History has been made.

The @acmilan Home kit wins the 2nd PUMA Kit Contest pic.twitter.com/YKjcIcmMB0