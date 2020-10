Rio Ave-Milan, Simon Kjaer è l'MVP del match: il danese supera Donnarumma e Calhanoglu

E' stata una partita senza dubbio incredibile quella tra Rio Ave-Milan, un match storico sopratutto per il finale che ha visto una lotteria di rigori infinita. La conclusione di questa sfida, tuttavia, è arrivata al termine di un match in cui il Milan è stato poco incisivo e in cui ha avuto pochi giocatori protagonisti di una prestazione positiva. Tra questi, secondo il sito ufficiale rossonero, figuravano Kjaer, Calhanoglu e Donnarumma: i tre, specie per la lotteria dei rigori, si sono giocati il titolo di MVP del match che è andato a Kjaer capace di essere glaciale sul dischetto per ben due volte.

#RioAveMilan



Ice cold from the spot (twice) 🧊

Well done, @simonkjaer1989, you've been voted as our MVP in last night's #UEL thriller



Glaciale dal dischetto! (due volte) 🧊

È Simon Kjær l'@emirates MVP dell'incredibile serata di ieri #SempreMilan pic.twitter.com/hsecCzeL3d — AC Milan (@acmilan) October 2, 2020