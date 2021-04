Saelemaekers e il legame con Calhanoglu: "Fratelli di sangue"

Dal suo arrivo in rossonero nel gennaio 2020, più di un anno fa, Alexis Saelemaekers si è sempre dimostrato entuasiasta e consapevole dell'opportunità che gli era capitata. Il belga, dopo un periodo di adattamento, è diventato uno degli uomini su cui Pioli fa più affidamento: tanta corsa, sacrificio e movimenti intelligenti sulla fascia destra. L'ex Anderlecht ha lavorato tanto per conquistarsi il suo spazio in rossonero, e l'ha fatto anche fuori dal campo. Alexis si è calato subito con la giusta mentalità nella nuova realtà, imparando la lingua e legando con i suoi compagni di squadra. E in particolare ha legato con Hakan Calhanoglu, che ha accolto a braccia aperte il giovane belga e l'ha aiutato nel suo ambientamento a Milano. E infatti Saelemaekers non perde occasione per pubblicare sui social il suo rapporto stretto con Hakan, come dimostra anche il suo ultimo post su Instagram: "Fratelli di sangue".