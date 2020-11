Saelemaekers: "Mentalità vincente, gruppo unito, che squadra"

Contro la Fiorentina ha giocato una delle sue migliori partite da quando è arrivato in rossonero, Alexis Saelemaekers è davvero un giocatore che mette anima e corpo al servizio dei suoi compagni. Il belga sta offrendo prestazioni sempre più convincenti, e oggi contro la Viola è stato il migliore in campo. Tatticamente ineccepibile, Alexis ha anche guadagnato il rigore che poi Franck Kessie ha trasformato con freddezza. Il 56 ha espresso tutta la sua gioia per il momento della squadra su Instagram: "Mentalità vincente, gruppo unito, che squadra?! Continuiamo così, sempre Milan".