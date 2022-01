Salvini: "Errore Serra? Spero che la società non stia zitta come al solito"

Il clamoroso errore arbitrale che Marco Serra ha commesso ieri in Milan-Spezia danneggiando gravemente i rossoneri di Stefano Pioli, ha portato a reazione da parte di molti tifosi del Diavolo. Fra questi c’è Matteo Salvini, leader della Lega, che in un commento su Instagram ha scritto: “Arbitro da schifo! Spero che la società non stia zitta come al solito. Ps: Bakayoko e Krunic regaliamoli. Forza Milan!”.