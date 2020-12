Sampdoria-Milan, Kessie è l'MVP del match: superati Tonali e Castillejo

Dopo la vittoria con la Sampdoria, il Milan ha reso noto sui propri profili social l'MVP del match tra rossoneri e Viola. I tifosi hanno scelto Franck Kessie, protagonista di una prestazione solida e coronata dal gol. L'ivoriano, in particolare, supera Tonali e Castillejo.

