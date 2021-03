Dopo la tragica notizia della scomparsa di Daniel Guerini, ex Primavera della Lazio. Questo il tweet del Milan: "Riposa in pace, Daniel. Ci stringiamo attorno alla famiglia e alla Lazio in questo momento difficile"

Riposa in pace, Daniel. Ci stringiamo attorno alla famiglia e a @officialsslazio in questo momento difficile. https://t.co/tn7xgN2XWT — AC Milan (@acmilan) March 25, 2021