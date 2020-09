Shamrock-Milan, Ibra regala la sua maglia al figlio di Greene

Bel gesto di Ibrahimovic al termine del match contro lo Shamrock Rovers, sottolineato dallo stesso club irlandese sul proprio profilo Twitter: "Zlatan - si legge - ha appreso che il figlio di Aaron Greene, un giocatore della Rovers Academy, era un raccattapalle della partita. Gli ha promesso la sua maglia e si è assicurato che l'avesse ottenuta".

Zlatan learned that Aaron Greene's son, a Rovers Academy player, was a ballboy at the game. He promised him his jersey, he made sure that he got it pic.twitter.com/b3kyCgs0l6