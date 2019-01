Shevchenko: "Grazie di cuore al Milan per questa serata e a tutti i tifosi rossoneri per l’incredibile accoglienza a San Siro"

Andriy Shevchenko è stato premiato questa sera a San Siro, venendo accolto calorosamente dal pubblico del Meazza. L'ex attaccante milanista ha ringraziato così su Twitter: "Grazie di cuore al Milan per questa serata e a tutti i tifosi rossoneri per l’incredibile accoglienza a San Siro"

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="it" dir="ltr">Grazie di cuore all’<a href="https://twitter.com/acmilan?ref_src=twsrc%5Etfw">@acmilan</a> per questa serata e a tutti i tifosi rossoneri per l’incredibile accoglienza a <a href="https://twitter.com/hashtag/SanSiro?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SanSiro</a><br><br>Thank you so much to <a href="https://twitter.com/acmilan?ref_src=twsrc%5Etfw">@acmilan</a> for the evening and to all the fans for the incredible welcome at <a href="https://twitter.com/hashtag/SanSiro?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SanSiro</a> ️ <a href="https://t.co/1fSPzKOdWK">pic.twitter.com/1fSPzKOdWK</a></p>— Andriy Shevchenko (@jksheva7) <a href="https://twitter.com/jksheva7/status/1089269635239854080?ref_src=twsrc%5Etfw">26 gennaio 2019</a></blockquote>

