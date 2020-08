SONDAGGIO IG - Stagione di Gigio Donnarumma: voto 9

In un sondaggio proposto sulla pagina Instagram di Milannews.it è stato chiesto, agli utenti rossoneri, di dare un voto alla stagione dei protagonisti della rosa del Milan. Riguardo all'annata di Gigio Donnarumma, per gli utenti di Instagram che seguono la redazione di Milannews.it il portiere italiano meriterebbe un 9 per la stagione 2019/20. Rimani aggiornato sui nostri profili social per partecipare alle altre votazioni!