Thekorner - Rebic, settimo per media gol in campionato: segna una rete ogni 111 minuti

Thekorner.it, portale attento alle statistiche nel mondo del calcio e collegato a Kickest, ha deciso di confrontare le migliori medie gol degli attaccanti del campionato italiano. In questa speciale top 10, figura al primo posto Luis Muriel capace di segnare una rete ogni 70 minuti seguito sul podio da Immobile (81' minuti) e Ronaldo (93' minuti). In questa speciale classifica, in particolare, figura anche il rossonero Ante Rebic che si piazza al settimo posto con una media gol di una rete ogni 111 minuti.