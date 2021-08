Theo commenta la convocazione con la Francia: "E' un grande giorno. Grazie per chi ha creduto in me"

Intervenuto con un post sul proprio profilo Instagram, il terzino del Milan Theo Hernandez ha espresso tutta la sua gioia per il ritorno in nazionale. Queste le sue parole: "Un grande giorno... Che orgoglio giocare per il proprio paese e indossare la maglia della squadra francese. Un grande grazie a tutte le persone che hanno creduto in me finora, questo è solo l'inizio di una bella storia..."