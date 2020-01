Theo Hernandez: "Grazie Dio per averci aiutato a vincere oggi"

Theo Hernandez, autore di un'altra prova convincente e di un assist nella vittoria del Milan sul Cagliari, ha commentato così su Twitter il ritorno ai tre punti dei rossoneri: "Grazie Dio per averci aiutato a vincere oggi. Questa è la strada giusta, andiamo!".

Thanks god to help us to get the win in today’s game 🙏😇 This is the way....COME ON @acmilan!!!!#CagliariMilan #SempreMilan #TH1️⃣9️⃣ #IZBACK pic.twitter.com/Bm4eme0xjw