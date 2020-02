Theo Hernandez su Maldini: "Un orgoglio che mi abbia scelto"

Nel corso del suo Q&A su Twitter, Theo Hernandez ha parlato così di Paolo Maldini: "Maldini mi ha scelto ma nessuna pressione, solo orgoglio e responsabilità. Paolo è uno specchio in cui guardare. Giocare sullo stesso campo in cui giocava lui è una grande motivazione per fare del mio meglio".

Buena pregunta Fabri! 😉 Presión no, orgullo y responsabilidad. Paolo es el espejo donde mirarse. Pisar el mismo césped que él pisaba es una gran motivación para dar lo mejor de mí ️️ #TúDecides pic.twitter.com/V74FNCBjqT — Theo Hernandez (@TheoHernandez) February 11, 2020