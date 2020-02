Theo Hernandez su Milano: "Mi piace come sono stato accolto dalla gente"

Fra i tanti temi toccati durante il suo Q&A su Twitter, Theo Hernandez ha parlato delle differenze fra Spagna ed Italia: "Difficile scegliere una sola città, in tutte mi sento come se fossi a casa. Di Madrid scelgo il suo cielo, di Vitoria la qualità della vita e di Donosti amo la Concha (una spiaggia, ndr) e gli aperitivi. Milano è una città divertente, però scelgo sicuramente l'accoglienza che ho ricevuto".

Hola @AirEuropa! Difícil elegir solo una ciudad, en todas me siento como en casa. De Madrid me quedo con su cielo. Vitoria es calidad de vida y de Donosti me encanta la Concha y los pintxos. Milán es divertida, pero sin duda me quedo con cómo me ha recibido la gente #TúDecides