Theo: "Orgoglioso di essere rossonero. Spero di giocarne altre 100… e più"

Dopo essere stato premiato per le 100 presenze con la maglia del Milan, il terzino francese rossonero, Theo Hernandez, ha voluto pubblicare un post di ringraziamento nei confronti del club di via Aldo Rossi. "Orgoglioso di essere rossonero" ha scritto il numero 19, "sperando di giocarne altre 100 e più".

Proud to be Rossonero ❤️ Wishing to play 100 and 100 and 100 more #SempreMilan pic.twitter.com/r5bB2wXIta