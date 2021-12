Theo si allena ed è pronto a tornare, le foto dell'allenamento odierno

Vigilia di Empoli-Milan, la squadra si è allenata a Milanello per preparare al meglio la sfida contro i toscani, l'ultima del 2021. Tra le fila dei rossoneri si è rivisto Theo Hernandez per il secondo giorno di fila: il terzino francese ha lavorato in gruppo dopo l'attacco influenzale che l'ha tenuto fuori contro il Napoli ed è pronto per scendere in campo domani sera.