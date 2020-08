Transfermarkt - Milan, che crescita di valori post lockdown: la rosa rossonera vale 56 milioni di euro in più

Transfermarkt, portale specializzato nelle valutazioni dei calciatori, regolarmente pubblica alcune classifiche sui giovani calciatori o le leggende più costose in diverse categorie. Il sito, in particolare, ha riportato la crescita dei valori del Milan nel post lockdown. Se il giocatore che ah accresciuto maggiormemnte il suo valore è Theo Hernandez con un incremento di 13 milioni di euro, altri calciatori cresciuti di valutazione sicuramente sono Bennacer e Donnarumma con 10 milioni di valore in più per entrambi.