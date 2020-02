Under 12 a Minsk: i giovani rossoneri studiano per non restare indietro con la scuola

Il profilo Twitter del Settore Giovanile rossonero ha pubblicato una foto da Minsk, dove gli Esordienti Under 12 sono impegnati nel torneo "Nashe Buduschee". I giovani rossoneri, come testimonia l'immagine, hanno pensato anche allo studio, portandosi dietro i compiti per non restare indietro in ambito scolastico.

Mens sana in corpore sano: i nostri Esordienti U12, impegnati nel torneo "Nashe Buduschee" a Minsk, non trascurano lo studio! #MilanYouth pic.twitter.com/lPdUNnIMGP — ACMilan Youth Sector (@acmilanyouth) February 5, 2020