Verso Cagliari-Milan, Ibra avvisa tutti: è pronto

Domani sera si giocherà Cagliari-Milan, valida per il dicottesimo turno di Serie A. I rossoneri dovranno fare a meno anche di Theo e Calhanoglu: i due, positivi al Coronavirus, si aggiungono alla già lunga lista di indisponibili. Non è però il momento delle scuse e degli alibi; Ibra l'avrà fatto sicuramente fatto presente alla squadra. Zlatan tornerà titolare dal primo minuto dopo un lungo periodo di inattività e ci tiene a far sapere a tutti che è pronto, in forma, affilato come un coltello pronto a colpire: "Sharp", come ha scritto lo svedese su Instagram.