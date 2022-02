Verso Salernitana-Milan, Giroud non si distrae: "Serio e concentrato"

Olivier Giroud è in un momento di forma strepitoso, come testimoniano le doppiette contro Inter e Lazio e l'ottima prestazione di domenica contro la Sampdoria. Il centravanti francese, che ha raggiunto la doppia cifra di gol con la maglia rossonera, scenderà in campo dall'inizio anche domani sera contro la Salernitana, e non pensa proprio a farsi distrarre dalla classifica: "Serio e concentrato".