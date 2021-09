VIDEO - La visita di Pioli al Vismara: "È stato emozionante. Torneremo, siamo una famiglia e dobbiamo stare uniti"

Nella giornata di ieri Stefano Pioli e il suo staff si sono recati presso il centro sportivo Vismara, la casa del Settore Giovanile rossonero. L'allenatore della prima squadra ha incontrato Angelo Carbone, responsabile del Settore Giovanile, che lo ha accolto e accompagnato sui vari campi di allenamenti. Questo il saluto di mister Pioli nel video pubblicato su Twitter dal club: "È stato emozionante, ho visto delle belle facce, una bella struttura, una bella organizzazione, complimenti. Per me e il mio staff è stata una bella giornata, ci tenevamo a vedervi e conoscervi di persona. Abbiamo visto dei ragazzi molto sorridenti, molto con facce belle vive e pronte. Ritorneremo molto volentieri perché ci piace. Siamo una famiglia quindi dobbiamo stare sempre uniti”.

️ Vismara: yesterday's special visit from the Boss and his staff to greet our young lads



️ Vismara: la visita speciale del Mister e il suo staff ai giovani rossoneri #SempreMilan pic.twitter.com/wu5nBMwaVq