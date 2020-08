Whoscored - La top 11 della settimana: presenti Calabria e Castillejo

Whoscored, sito specializzato nelle statistiche legate al mondo dello sport, ha pubblicatola top 11 della settimana. Nella formazione sono presenti anche de giocatori del Milan, cioè Davide Calabria e Samu Castillejo, entrambi protagonisti di una buona prestazione contro l Cagliari.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🇮🇹 The Final Serie A Team of the Week of 2019/20<a href="https://twitter.com/musso_juan?ref_src=twsrc%5Etfw">@musso_juan</a> <a href="https://twitter.com/davidecalabria2?ref_src=twsrc%5Etfw">@davidecalabria2</a> | <a href="https://twitter.com/diegogodin?ref_src=twsrc%5Etfw">@diegogodin</a> | Meccariello | Augello<a href="https://twitter.com/SamuCastillejo?ref_src=twsrc%5Etfw">@SamuCastillejo</a> | Barilla | <a href="https://twitter.com/ErickPulgar?ref_src=twsrc%5Etfw">@ErickPulgar</a> | ⭐️ <a href="https://twitter.com/youngy18?ref_src=twsrc%5Etfw">@youngy18</a> ⭐️<a href="https://twitter.com/federicochiesa?ref_src=twsrc%5Etfw">@federicochiesa</a> | <a href="https://twitter.com/D_10Perotti?ref_src=twsrc%5Etfw">@D_10Perotti</a> <a href="https://t.co/SafRACBD9K">pic.twitter.com/SafRACBD9K</a></p>— WhoScored.com (@WhoScored) <a href="https://twitter.com/WhoScored/status/1290206144628105216?ref_src=twsrc%5Etfw">August 3, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>