22 ottobre 1916, muore il 'papà' del Milan Herbert Kilpin

Il 22 ottobre 1916 moriva a Milano Herbert Kilpin, co-fondatore e primo allenatore del Milan. Nato a Nottingham nel 1870, Kilpin si appassionò a 13 anni al gioco del football prendendo parte alla fondazione di un piccolo club calcistico. Nel 1891 si trasferì a Torino per ragioni di lavoro, come tecnico tessile (Nottingham del resto era la capitale inglese del settore). Nello stesso anno Kilpin giocò a calcio per l'Internazionale Torino, club fondato da Edoardo Bosio, l'uomo che lo ha portato in Italia. Nel 1898 il trasferimento a Milano e il 13 settembre 1899 assieme ad un gruppo di italiani ex soci della Società per l'Educazione Fisica Mediolanum fonda il Milan Cricket and Football Club, di cui divenne il primo allenatore, oltre che giocatore e capitano.