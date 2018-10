AcMilan - #TBT, le sostituzioni top nella nostria storia: 1988, Van Basten - Strada Facendo

La sostituzione d'oro degli anni Ottanta rossoneri non può che essere la sua. La sostituzione del Cigno, in campo al posto di Virdis all'inizio del secondo tempo di un Milan-Empoli lento e colloso. Il Milan sembra incartato dai toscani e assopito da quel sole milanese di aprile. Van Basten, causa infortunio, mancava dai campi da sei mesi. Quel pomeriggio entra lui e segna un gran gol. Forse il gol dell'11° Scudetto. Anzi senza forse. Se fosse rimasto in panchina... la Domenica Sportiva non avrebbe dedicato alla sua prodezza l'accompagnamento dello storico motivo di Claudio Baglioni: "Strada facendo".