Gallardo tra i papabili eredi di Pioli: il bilancio della sua carriera

Tra i tanti nomi fatti nelle ultime settimane per sostituire Stefano Pioli sulla panchina del Milan, uno dei più recenti è quello di Marcelo Gallardo, tecnico uscito alla ribalta internazionale per i suoi anni alla guida del River Plate, tornato grande sotto la sua guida dopo la storica retrocessione di qualche anno fa. Il tecnico argentino piace anche se non ci sono stati contatti troppo approfonditi con il Milan…

La sua carriera come allenatore è molto particolare. Gallardo ha iniziato in Sudamerica, in Uruguay, alla guida del Nacional nel 2011/2012: qui è rimasto in carica una sola stagione ma è riuscito a vincere il campionato. Poi dal 2014 fino al 2022 c’è stata l’epopea con il River Plate. Con i Millionarios ha vinto tutto: 1 campionato, tre coppe nazionali, 1 coppa di lega, 2 supercoppe nazionali. A cui ha aggiunto 1 Copa Sudamericana, 2 Copa Libertadores, 3 supercoppe sudamericane. Dal 2023 ha cominciato una nuova avventura in Arabia Saudita con l’Al-Ittihad di Benzema: un’esperienza che però non è andata bene e che sembra essere già finita.