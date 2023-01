-10 alla fine del mercato: cosa aspettarsi dal Milan? Difficile che accada qualcosa

MilanNews.it

Tra le critiche poste al Milan in questo periodo vi è manco il bassissimo rendimento degli acquisti del mercato estivo: nessuno dei nuovi arrivati, infatti, è stato in qualche modo incisivo alla causa rossonera e a tutto ciò si sono aggiunti i tantissimi infortuni che hanno impedito a Stefano Pioli rotazioni adeguate e ricambi all'altezza. Il mercato porterà aiuto in questi ultimi 10 giorni di gennaio?



Mercato in entrata

La risposta è semplice: no. O meglio: molto probabilmente no, perché una porticina, uno spiffero, va sempre lasciato aperto quando si parla di calciomercato. La tabella acquisti del Milan durante questo calciomercato invernale dovrebbe fermarsi al solo Devis Vasquez, portiere colombiano classe 1998 acquistato dai paraguaiani del Guarani destinato a fare la riserva sia di Maignan che di Tatarusanu. Difficlle, dunque, che possa succedere qualcosa nei prossimi giorni.



Mercato in uscita

Lo stesso vale discorso vale per le uscite. I giocatori in rosa sono ben 31, ma tra offerte poco allettanti e giocatori da convincere è anche qui probabile che tutto resti come è. Bakayoko è inseguito da tempo dai turchi dell'Adana, ma il centrocampista francese sembra preferire l'alto stipendio percepito dal Milan piuttosto che qualche minuto in campo in Turchia. Adli piace alla Sampdoria, ma la sensazione è che il Club rossonero preferisca tenerlo in squadra per la parte restante della stagione.