Adli ha detto sì alla Fiorentina: ora si organizzeranno le visite mediche

Yacine Adli si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo i fitti contatti andati in scena fra le due società nel pomeriggio di ieri, questa mattina è arrivata la fumata bianca.

Stando infatti a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sui propri profili social, il centrocampista franco-algerino ha detto sì alla proposta della Viola, che ora organizzerà l'arrivo in città del giocatore ed il consueto iter di visite mediche.

MN - ADLI ALLA FIORENTINA: I DETTAGLI

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, ci sono conferme sull'indiscrezione lanciata da firenzeviola.it di un interessamento della Fiorentina per Yacine Adli del Milan. I due club, infatti, sono al lavoro per trovare la quadra sulla base del prestito con obbligo di riscatto sui 13-15 milioni di euro.

Conferme sul forte interesse della #Fiorentina per Yacine #Adli. I due club al lavoro per trovare la quadra sulla base del prestito con OBBLIGO di riscatto sui 13-15 milioni.



Contatti costanti in corso @MilanNewsit