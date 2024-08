Affare Abraham: il Milan intento a offrire una contropartita, ma ad oggi manca ancora l'accordo con la Roma

Il Milan è ancora in cerca di un rinforzo in attacco, e dopo Morata la dirigenza milanista vorrebbe regalare a mister Fonseca un altro centravanti. Sfumato Niclas Füllkrug prossimo a vestire la maglia del West Ham, il Milan ha messo gli occhi su Tammy Abraham, attualmente alla Roma ma reduce da un grave infortunio. In merito a questa possibile trattativa ha parlato il giornalista ed esperto di mercato, Matteo Moretto.

Come riportato dal collega, In attacco l'obiettivo più concreto è appunto Abraham, con il Milan che vorrebbe offrire un giocatore in cambio per ridurre il prezzo. Nelle ultime settimane si è parlato in particolare di Saelemaekers ma ad oggi non c'è accordo tra club, mentre c'è quello con Abraham.

OBIETTIVI DI MERCATO

Samardzic (centrocampista - Udinese)

Richard Rios (centrocampista - Palmeiras)

Y. Fofana (centrocampista - Monaco)

Rabiot (centrocampista - svincolato)

Emerson Royal (difensore - Tottenham)

Diogo Leite (difensore - Union Berlino)

Hermoso (difensore - svincolato)

Scuffet (portiere - Cagliari)

Abraham (attaccante - Roma)

Cardoso (centrocampista - Betis)