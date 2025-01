Affare Walker, Di Marzio: "Nelle prossime ore offerta ufficiale del Milan al City, è legata alla possibile uscita di Tomori"

Il mercato del Milan si accende sia in entrata ma anche in uscita. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito web, la Juventus è pronta a stringere per Fikayo Tomori, difensore del Milan. Il club bianconero vuole intervenire sul reparto difensivo in questo mercato invernale.

I rossoneri, invece, faranno un’offerta ufficiale al Manchester City per Kyle Walker, sulla base di un prestito con diritto di riscatto, già preventivando la potenziale uscita di Tomori.

