Ag. Hauge: "Stanno arrivando interessamenti dalla Bundesliga e dalla Premier League"

Patrick Bastianelli, agente di Jens-Petter Hauge, è stato intervistato poco fa dalla redazione di Sky Sport. Ecco, di seguito, le sue parole sul futuro dell'esterno norvegese (con un incipit sull'importanza di Kessie): "Franck è un giocatore fondamentale sia per gli equilibri che per i numeri realizzativi. Il mercato in corso è caratterizzato dalle priorità, ossia dai rinnovi dei giocatori e non dai trasferimenti. Hauge? È un giocatore che ha fatto bene, ha avuto un grandissimo impatto, soprattutto nella prima parte di stagione. Stanno arrivando interessamenti dalla Bundesliga e dalla Premier".