Ag. Rodriguez: "Ricardo via dal Milan? Falso, mai scappato dalle difficoltà"

Il quotidiano svizzero Blick ha riportato la notizia di una probabile partenza dal Milan di Ricardo Rodriguez. L'agente del terzino del Milan, Gianluca Di Domenico, ha però smentito ai microfoni di Rete Uno: "Si tratta unicamente di speculazioni dei media. Ricardo è cresciuto nello Zurigo, poi ha giocato cinque anni e mezzo nel Wolfsburg e da due anni e mezzo è a Milano, quindi è evidente che non è mai scappato davanti alle difficoltà. In questo momento non c'è nessun motivo di andare nel panico: è vero che non ha giocato le ultime tre partite, ma questo fa parte del calcio, perché nelle grandi squadre ci devono sempre essere due terzini sinistri forti. Al Milan poi è appena arrivato un nuovo allenatore, quindi ci saranno nuove possibilità. Adesso è concentrato sulla Nazionale".