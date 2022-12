Ag. Sarr: "Lo voleva anche il Milan, con Massara e Maldini ne discussi tantissimo"

MilanNews.it

Intervista esclusiva realizzata da TuttoMercatoweb.com a Federico Pastorello. Il procuratore di Malang Sarr ha parlato del passato e del futuro del difensore del Chelsea attualmente in prestito al Monaco: "È un ragazzo che vedrei molto bene in Italia. E c'è già stato molto vicino: fu a un passo l'accordo col Torino, ma mentre stavamo trattando venne fuori l'opportunità del Chelsea. Quella possibilità fu subito vista dal ragazzo come una chance incredibile per la sua carriera e la colse al volo, lo capisco. Ma ripeto, per me quello italiano sarebbe il campionato ideale per lui e non nascondo che anche il Milan l'ha seguito a lungo: con Massara e Maldini ne discussi tantissimo quando era a scadenza e potevano farlo, a Milano avrebbe trovato un percorso più facile rispetto a quello avuto al Chelsea, fermo restando che poi lo scorso anno ha trovato spazio. E' un ragazzo molto intelligente tatticamente, mancino, e anche lui è bravo a giocare in più ruoli: può fare il terzino nella difesa a quattro o il braccetto di sinistra nella difesa a tre. Per qualità è molto adatto alla Serie A: al Monaco sta giocando poco ma loro sono contenti di lui, vedremo se lo lasceranno partire appena arriveranno offerte, ma chiaramente un po' di delusione da parte del ragazzo c'è, avrebbe voluto trovare più spazio muovendosi dal Chelsea. C'è tutta una seconda parte di stagione, vediamo. Noi ci lavoreremo".