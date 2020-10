Ag. Sucic: "Milan? Tutti i calciatori vorrebbero giocare in uno dei club più grandi d'Europa"

Luka Sucic, centrocampista classe 2002 del Salisburgo, è stato recentemente accostato al club rossonero. La redazione di SempreMilan.com ha intervistato in esclusiva Henrik Runde, agente del giovane calciatore croato: "Tutti i giocatori sarebbero interessati a giocare in uno dei club più grandi d'Europa. Ovviamente Luka quando sarà il momento vorrebbe fare il prossimo passo. Il Salisburgo ha dimostrato più volte negli ultimi anni di saper lanciare i giocatori e poi di dargli l'opportunità di partire al momento giusto. Fa parte della strategia del club, ma vedremo cosa succederà in futuro".